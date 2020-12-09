الهلال يستأنف التحضيرات اليوم ويبدأ الوديات بالتبلدي والأمل

أعلن القطاع الرياضي بنادي الهلال عن بداية تحضيرات الفريق بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين والتي انتهت أمس الثلاثاء ، على أن يعاود الهلال تحضيراته غداً الأربعاء بمران في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم بملعبه بأم درمان ، استعدادا للقاء الأشانتي كوتوكو الغاني في ذهاب مباريات الدور الأول من دوري أبطال إفريقيا يوم الثالث والعشرين من الشهر الحالي بغانا. وفي صعيد ذي صلة قررت دائرة الكرة بالفريق بداية المباريات الودية للهلال في طريق رفع نسق التحضيرات لموقعة كوماسي ، حيث ستكون البداية بمواجهة هلال الأبيض في الساعة الثالثة من عصر الخميس بإستاد الهلال ، على أن تكون المباراة الثانية يوم الأحد أمام الأمل عطبرة في ذات التوقيت وفي نفس الملعب. هذا وأكد الاستاذ عبدالمهيمن الأمين مدير الكرة في حديثه الصحفي أنه لن يسمح بتواجد إي شخص حول الملعب ، وسيكون التواجد حول الملعب منحصراً على اللاعبين والأجهزة الفنية فقط ، مؤكداً أن الأجهزة واللاعبين سيلتزمون بالإحترازت والاشتراطات الصحية.