مصادر لـ(السوداني): قرار سيادي بسحب الجنسية السودانية عن 3 آلاف أجنبي

الخُرطوم: إيمان كمال الدين

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قراراً بسحب الجنسية السودانية عن “3” آلاف أجنبي مُنحت لهم في عهد النظام السابق.

ويأتي القرار بناءً على توصية وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله.

وطبقًا لمعلومات (السوداني)، صدر قرار سحب الجنسية السودانية عقب توصيات لجنة فنية متخصصة بمراجعة الجنسية السودانية بالتجنس مُنْذُ ١٩٨٩م وحتى ٢٠١٩م.

وفي مارس 2020م، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قراراً بتوصية من وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله بسحب حوالي ١٣ ألف جنسية سودانية مُنحت لأجانب خلال النظام السابق.