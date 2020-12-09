وداعاً رجل المستحيل.. وفاة د. نبيل فاروق إثر أزمة قلبية

القاهرة: وكالات

توفي الكاتب المصري الكبير الدكتور نبيل فاروق رمضان إثر أزمة قلبية، اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تكون صلاة الجنازة غداً الخميس في مسجد طلعت مصطفى بالرحاب.

وكتبت ريهام ابنة الدكتور نبيل فاروق عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، مساء اليوم: “توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبى الدكتور/ نبيل فاروق رمضان إثر أزمة قلبية.. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء والصالحين”.

نبيل فاروق المولود في (9 فبراير 1956)، هو كاتب معروف اشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي. صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتب جيب. قدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، وزهور، وحرب الجواسيس، وزووم. لاقت قصصه نجاحاً كبيراً في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.