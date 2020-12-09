عاملون بخزان الروصيرص يعتدون على مهندسين بالضرب

الخرطوم: السوداني

تعرض فريق من مهندسي وزارة الري والموارد المائية، يضم مدير عام الميكانيكا والكهرباء بالوزارة ومدير عام خزان الروصيرص ومدير تأهيل الخزانات، للضرب المبرح من قبل عاملين بخزان الروصيرص، بعد أن هجموا عليهم أثناء اجتماع رسمي بمكاتب خزان الروصيرص.

وقال مدير خزان الروصيرص، إن اجتماعاً ضم فريقاً فنياً وصل الروصيرص من الرئاسة ود مدني؛ لوضع التحوطات اللازمة للإضراب المعلن من قبل عمال الخزان؛ تعرض لهجوم غادر بالضرب بالأيدي والركل.

مبيناً أن العاملين بالخزان قد حددوا غداً الخميس موعداً للدخول في إضراب؛ وقال إن إدارة الخزان وحتى لا يتكرر ما حدث في الإضراب الأخير، والذي نفذ بدون وجود مهندسي طوارئ، عقدت اجتماعاً لتأمين سلامة الخزان.

وقال مدير عام خزان الروصيرص، إنهم تفاجأوا بمجموعة من العمال يقتحمون أبواب المكتب ويتعرضون لهم بالضرب والشتم؛ قبل أن تتدخل الشرطة وتدون بلاغات في مواجهة المعتدين.