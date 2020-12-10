الموانع في تطوير الموانئ

أين هي المشكلة في الموانئ البحرية لماذا تتصاعد شكاوي المصدرين والموردين وتتقاصر امكانات الدولة في تحسين الأداء في الميناء ماهي طبيعة المشكلة ادارية ام فنية ام لوجستية ؟ الاجابة الشفافة علي هذه الاسئلة في تقديري هي التي ستفك العقدة التي ظلت تعوق الاداء في الموانئ .

اقول بكل صدق المشكلة المثارة في ضعف المناولة بهيئة الموانئ ليست وحدها المعيقة لحركة التجارة البحرية في السودانية نعم توجد إشكالات تتعلق بضعف التشغيل والمناولة لاسباب متعددة ومتفرعة منها (مركزة الإيرادات ) وحرمان الإدارة من تلبية احتياجاتها في الاحلال والابدال وفي اجراء الصيانات الدورية والوقائية مما ينجم عنه احياناً تعطل بعض الاليات لكن المشكلة الاكبر في الغالب تكون بعوامل ليست لها علاقة بكرين ورصيف الميناء مثل عدم جاهزية اصحاب البضائع في اكمال اجراءات بضائعهم بمجرد وصولها الي الميناء وتركهم البضائع ملقاة بساحات الميناء مما يشكل عبئاً اضافياً علي الموانئ بل بعضهم يحاول التخلص من البضائع فور وصولها الي الميناء ببيعها لاخرين هروباً من اجراءات التخليص وبعضهم يستوردون بضائعهم بالاشتراك مع بضائع اخرين ثم يتواكلون علي بضهم في تحريك الحاوية من منطقة التفريغ الي منطقة الكشف الجمركي مما يكدس الحاويات في حظيرة الميناء ما ان لاجراءات الصادر قصص اخري منها ان المصدرون السودانيون هم وحهم الذين يقومون بتجهيز وتستيف وتعبئة صادراتهم في الحاويات داخل حظائر الميناء بدلاً عن تجهيزها خارج الموانئ كما هو الحال في بقية موانئ العالم ورغم كل تلك المشكلات التي لم تكن الموانئ جزءاً مباشراً فيها لكن يتم تحميلها اخطاء الاخرين ويصفونها بالمتخلفة والمتاخرة ويزعمون انهم متضررون منها الحقيقة التي يجب ان يعلمها الراي العام هي ان بعض المتباكين علي حال الموانئ هم في الحقيقة يمارسون ضغوطاً ويزرفون دموع التماسيح للحصول علي مزيد من الإعفاءات والتسهيلات من الحكومة الاتحادية التي هي الاخري ليست لها الرغبة في معرفة طبيعة المشكلة ووضع الحلول الناجعة لها فقط تفكير المالية جبائي وتفكير التجار استغلال الثغرات لتحقيق كسب ولو علي حساب الشعب السوداني

مشكلة الميناء في المقام الأول (لوجستية ) تتعلق بتخويل سلطات الموانئ صلاحيات للتصرف في نسبة معقولة من الإيرادات لتوظيفها في تعزيز وكفاءة الاداء باستجلاب كافة مطلوبات التشغيل والاسبيرات اللازمة وإجراء الصيانة المجدولة هذا بالاضافة الي اهمية تخصيص منطقة لتجهيز الصادرات ولتخزين الواردات خارج الحظائر ووضع ضوابط مشددة لفترات مكوث الحاويات في الموانئ وكذلك الحال في التعامل مع فوارغ الحاويات وذلك لضمان انسياب الصادرات والواردات وانتظام دورات دخول وخروج البواخر بمواقيتها .

وهناك مشكلة اخري لا تقل فداحةً عن خطل السياسات المركزية وهي تحكم مجموعات شبابية وقيادات اهلية في تشغيل وتعطيل الموانئ كيفما شاءت ووقت ما شاءت لاسباب وجيهة وغير وجيهة مما يضع الدولة امام مسؤولية جسيمة في تقدير المواقف وبسط هيبتها عندما تقتضي الضرورة فلا يعقل ان تٌرّهَن حركة الميناء بتعليمات من ناشطين وثوار وانصاف قادة يتحكمون في تتريس وتنفيس الحركة دونما اكتراث للاضرار الاقتصادية ولا لاهمية صون سمعة الميناء في نظر المتعاملين في الملاحة البحرية فهذه معضلة اخري تحتاج الي حسم وحزم لانها ربما تعرقل مستقبلاُ السياسات الاستراتيجية لتطوير الموانئ وتقعدها عن فرص المنافسة مع موانئ الاقليم وتخصم من حصة الموانئ السودانية في المنافسة علي استقطاب التجارة البحرية .