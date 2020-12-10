مذيعون في قبضة الكورونا

الخرطوم:كوكتيل

تعرض عدد من المذيعين للإصابة بفيروس كورونا وبدأ بعضهم في تلقي العلاج اللازم وقضاء فترة الحجر فيما تماثل بعضهم للشفاء

الإعلاميون المصابون هم مذيعة القومي اماني عبدالرحمن السيد وعفراء فتح الرحمن وراشد نيا المذيع بسودانية ٢٤ وحاتم مختار.