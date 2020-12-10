السودان يسجل (384) حالة إصابة جديدة بـ(كورونا) في يومين

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، عن تسجيل (384) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 وفاة جديدة وتعافي (160)، وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر اليوم الخميس وفقاً لنتائج الفحوصات ليومي 7 و8 ديسمبر الجاري.

وإرتفع إجمالي العدد التراكمي للحالات الجديدة الي (20468)، متضمنة (1319) وفاة، فيما بلغت جملة المتعافين (11673).

وسجل التقرير الوبائي ليوم الثلاثاء الماضي (172) حالة جديدة و(10) وفيات جديدة وتعافي (160)، وتسجيل حالات جديدة بعدد 7 ولايات.

فيما سجل التقرير الوبائي ليوم الاثنين المنصرم (212) حالة جديدة و(2) وفاة وتعافي (169) حالة، فيما سجل التقرير حالات جديدة بولايات الخرطوم، الجزيرة وشمال كردفان.

وتشير الوزارة الى أن الفحص المعملى تم في 12 معملاً، إضافة إلى مراكز العزل الأولية بولاية الخرطوم.

وأشارت الوزارة الى أن الحالات الموجبة للمسافرين القادمين من الولايات والذين أجروا الفحص في المعمل القومي تسجل للولايات لضمان متابعة المخالطين.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الإرشادات الوقائية (التباعد الاجتماعي – غسل اليدين – آداب العطس والسعال، فضلاً عن التبليغ الفوري).