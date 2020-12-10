يواجه التبلدي ودياً اليوم الهلال يعاود التحضيرات بجدية استعدادا لمواجهة الاشانتي الغاني

عاود فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال عصر أمس الأربعاء تحضيراته مجدداً بملعبه في أم درمان، عقب نهاية الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين، وذلك بإجراء حصة تدريبية قوية لمدة ساعتين متتالتين، تندرج ضمن إطار الاستعداد لمواجهة فريق الأشانتي كوتوكو الغاني والتي ستلعب يوم الثالث والعشرين من الشهر الحالي لحساب الدور الأول لمسابقة دوري ابطال إفريقيا بالعاصمة الغانية أكرا، وأشرف على المران الصربي زوران مانولوفيتش والطاقم الفني المعاون الذي استهل الحصة التدريبية بمحاضرة مطوله مع اللاعبين، صحح فيها زوران الأخطاء التي ظهرت في لقاء فايبرز نظرياً، مطالباً اللاعبين بمزيد من التجويد في التدريبات بالإضافة إلى المباريات التحضيرية القادمة، وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين بدنية متنوعة تحت إشراف التونسي مهد مرزوق الذي نوّع التدريبات البدنية للاعبين بتمارين الكرة مع الوقوف على رجل واحدة والتمرير بالاخرى، ومن ثم تولى مستر زوران تدريبات الهلال التكتيكية في مساحة محددة من الملعب مبدياً اهتماماً كبيراً بتجويد العمل التكتيكي بالضغط على حامل الكرة واللعب من لمسة واحدة، مع بعض التدريبات التكتيكية الأخرى التي أجادها اللاعبون بطريقة مميزة. زوران ركز على تجويد الجمل التكتيكية، مع فرض رقابة لصيقة من المدافعين على المهاجمين.

واختتم المران بتقسيمة من وسط الملعب انتهت تعادليه بهدف لكل حيث أحرز محمد مختار بشة للأزرق ومجاهد فاروق للأخضر.

وشهدت الحصة التدريبية غياب القائد عبد اللطيف بوي والسموأل ميرغني اللذين حضرا التمرين من الخارج بعد اعتذارهما عن الحضور لدائرة الكرة التي أعلنت بداية المعسكر المفتوح للاعبين قبل الإعلان عن موعد المعسكر المغلق قبل التوجه إلى العاصمة الغانية أكرا، وفي صعيد ذات صلة سيواجه الهلال نظيره هلال الابيض في الساعة الثالثة من ظهر اليوم في تجربة ودية بملعبه بأم مدرمان في أولى تجارب الهلال الودية تأهباً لموقعة الاشانتي كوتوكو الغاني.