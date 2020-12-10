الشرطة القضارف يواصل إعداده بقوه وعبد الحفيظ “كسلا” ينضم للجهاز الفني

يوالي فريق الشرطة القضارف تدريباته الاعدادية اليومية، في إطار تحضيرات الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز ٢٠٢١، وعقد الفريق عصر أمس مرانا باستاد القضارف اشتمل على الجري حول الملعب قبل استكمال الحصص البدنية المكثقة والمتنوعة سعياً للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين نفذه المدرب العام رفعت عثمان محمود تحت إشراف المدير الفني محمد الطيب علي، وشهدت التدريبات انضمام المدرب عبد الحفيظ عبد الباسط “كسلا” للعمل بطاقم الجهاز الفني الجديد بقيادة مورينهو، مدرباً لحراس الفريق وباشر “كسلا، عمله بتدريب حراس مرمى الفريق ديدا وابوعشرين وعبد الله الشبلي وأخضع الثلاثي لعده تدريبات بدنية و رشاقة، هذا وسوف تتواصل تدريبات الفريق بصورة يومية بمعسكره الإعدادي بالقضارف حتى يصل الفريق للجاهزية المطلوبة.