هلال الابيض ينازل الهلال في الجوهرة عصرا والخرطوم بالأحد

رفع هلال الابيض من استعداداته اليومية قبل السفر لتنزانيا لخوض مباراة الذهاب أمام نامينجو التنزاني في دور ال32 من كأس الاتحاد الافريقي وخضع الفريق لتدريبات رفع معدلات اللياقة البدنية واشتمل على تدريبات ترويحية مع المعد البدني للنادي الدكتور مصطفى كرم الله قبل أن يؤدي الفريق تدريبات تكتيكية منوعة تحت اشراف المدير الفني جمال تورنو والمدرب العام الشيخ رحمة الله ومساعد المدرب هشام النضر فيما تدرب رباعي المرمى يونس الطيب وعمار صالح وعوض كافي ومحمد المصطفى رفقة مدرب الحراس ياسر كجيك، وسيؤدي الفريق رابع تجربة له في الثالثة من عصر الخميس امام الهلال العاصمي على ملعب الجوهرة الزرقاء. وكشف مزمل دامبا مدير الكرة عن مواصلة التجارب عقب مواجهة الهلال بلقاء فريق الخرطوم الوطني مساء الاحد القادم بملعب الاسرة ومن المنتظر أن يلتقي بفريق الامل في ذات الاسبوع واكد دامبا أن المجموعة ستخضع لحمام ثلج عقب مباراة الهلال مشيدا بروح الفريق الواحد التي تسود معسكر النادي وثمن جهود الجميع في دعم هلال الابيض وتقدم بالشكر لرئيس نادي الموردة الابيض اسماعيل عبيد على تفقد احوال البعثة وحضور تدريبات الفريق.