موردة الأبيض تدعم أزرق شيكان في الكونفدرالية

شهد المران الذي أجراه فريق الكرة الاول بنادي هلال الابيض حضور الاستاذ إسماعيل عبيد سليمان رئيس نادي الموردة الابيض الشاب وأبدى عبيد سعادته بتفقد احوال بعثة هلال الابيض وهي تتأهب لتمثيل الوطن في المحافل الافريقية واشاد بمظهر البعثة والترتيبات الكبيرة والاهتمام المتعاظم من مجلس الادارة في تهيئة أجواء مثالية للفريق. وكشف اسماعيل عبيد عن وقوف الموردة الابيض خلف هلال الابيض بكل إمكانياتها من اجل هلال الابيض في المرحلة القادمة، مبينا أن زيارته للخرطوم في رحلة عملية تتعلق بإنجاز بعض المهام الخاصة بنادي الموردة وتأتي للاطمئنان ودعم هلال الابيض ضمن اهداف الزيارة. وحضر رفقة رئيس نادي الموردة ابن الابيض واللاعب السابق للموردة والاهلي والربيع وتقي آدم محمد المعروف ببرم الشقيق الاصغر لنجم الكرة السوداني مصطفي اقجي واشاد برم بالعمل الذي يجري في الفريق وتمنى التوفيق للهلال في المشوار الافريقي والمحلي.