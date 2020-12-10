اللجنة المنظمة للمسابقات تجتمع حول رؤية موسم2020-2021م

عقدت اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدمSFA اجتماعا ظهر الثلاثاء بقاعة الاجتماعات الخاصة باللجنة بمقر الاتحاد بالخرطوم2، وترأس الاجتماع الباشمهندس الفاتح باني رئيس اللجنة، وحضور نائبه رمزي يحيي، واعضاء اللجنة حسين ابو قبة ومحمد عبد السميع القوصي واسامة عبد السلام، ونقح الاجتماع مقترحات لعرضها على المكتب التنفيذي للاتحاد في اجتماعه الخميس 10 ديسمبر 2020م، بشأن اللوائح الخاصة بالمنافسات القومية الاربع، وآلية ادارة المنافسات في ظل الظروف المحيطة صحياً واقتصادياً.

وسيتواصل الاجتماع في التاسعة من صباح يوم الخميس 10 ديسمبر 2020، للوصول الى المقترحات النهائية لعرضها على اجتماع المكتب التنفيذي.