وجدي: في العام ٢٠١٨ تم القبض على، فضل محمد خير من قِبل جهاز الأمن والمخابرات، بدعوى استيلائه على أموال بغير وجه حق من بنك الخرطوم. وتمّت التسوية معه بقيمة ٥٠ مليون دولار، دون أي إجراء مع جهاز الأمن والمخابرات، وحتى الآن لا نعلم أين ذهبت هذه المبالغ.