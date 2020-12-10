وجدي: في العام ٢٠١٨ تم القبض على، فضل محمد خير من قِبل جهاز الأمن والمخابرات، بدعوى استيلائه على أموال بغير وجه حق من بنك الخرطوم. وتمّت التسوية معه بقيمة ٥٠ مليون دولار، دون أي إجراء مع جهاز الأمن والمخابرات، وحتى الآن لا نعلم أين ذهبت هذه المبالغ. أهم الاخبار By alsudani On 10 ديسمبر, 2020 8:26 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)