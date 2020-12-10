التضخم السنوي في السودان يقفز الى 254 % خلال شهر نوفمبر

الخرطوم: السوداني

سجل معدل التضخم السنوي في السودان ارتفاعا قياسيا لشهر نوفمبر، إذ بلغ 254.34 % مقارنة بـ 229.85 % في أكتوبر بنسبة ارتفاع بلغت 24.49 %.

وعزا بيان للجهاز المركزي للإحصاء، مساء اليوم الخميس اسباب الارتفاع الى زيادة جميع مكونات مجموعة الاغذية والمشروبات والتي قفز معدل التضخم بها إلى 203.13% في شهر نوفمبر مقابل 194.53 % لأكتوبر.

واوضح البيان أن معدل التضخم في المناطق الحضرية سجل 225.37 % خلال نوفمبر مقابل 193.39% للشهر السابق.

كما بلغ معدل التضخم في المناطق الريفية 276.81% مقارنة بـ 258.81 % لأكتوبر.

وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر نوفمبر لأربعة عشر ولاية حيث بلغ اعلي معدل 490.19 % سجلته ولاية النيل الأزرق وأدنى معدل 197.10 % سجلته ولاية كسلا.

كما سجلت أربع ولايات انخفاضا حيث سجلت ولاية شمال كردفان أدنى انخفاض بلغ 1.43نقطة وسجلت ولاية غرب دارفور أعلى انخفاض 31.95 نقطة.

كما سجلت إحدى عشر ولاية معدلا دون المعدل العام للتضخم البالغ 254.34 بينما سجلت سبع ولايات أعلى من المعدل العام.