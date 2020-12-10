مدير شرطة ولاية الخرطوم يؤكد جاهزية الشرطة لـ (دك معاقل الإجرام)

الخرطوم: السوداني

أكد الفريق شرطة حقوقي د. ياسر عبد الرحمن فضل المولى مدير شرطة ولاية الخرطوم قدرة الشرطة على دك معاقل الإجرام والمتفلتين وبسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون وردع المعتدين على حقوق المواطنين في أنفسهم وممتلكاتهم .

وقال لدى زيارته وعدد من قيادات شرطة الولاية الإرتكازات النهارية بمحليات العاصمة الخرطوم، الخميس، أن بث الأمن والطمأنينة للمواطنين من أولى أولويات الشرطة التي سخرت لها الامكانيات المادية والبشرية لمحاربة الانشطة غير المشروعة والظواهر السالبة كافة وفق الخارطة الجنائية للولاية، محيياً تعاون المواطنين لما تقوم به الشرطة ومعاونتهم بالإبلاغ الفوري لدى أقسام ومضابط الشرطة وعبر رقم النجدة المجاني تحقيقاً لشعار الأمن مسئولية الجميع .

وأشار مدير شرطة الولاية الى أن الحملات المنعية أسفرت عن ضبط كميات من الدراجات النارية والركشات وقد تم تحويلها لجهات الإختصاص لتوفيق أوضاعها القانونية، ومحاربة السكن العشوائي داخل المخططات السكنية وتنظيم الأسواق فضلاً عن إزالة تظليل عدد من المركبات المخالفة .

وجدد التأكيد على أن الشرطة في خدمة الشعب لحفظ أمنه في حله وترحاله ومكافحة الظواهر السالبة وتجفيف بؤر الجريمة التي تنعكس سلباً على أمن المواطن ونشاطه العام .

و وفق المكتب الصحفي للشرطة ان شرطة ولاية الخرطوم تنفذ حملات واسعة تغطي كافة محليات الولاية للقضاء علي التفلتات والظواهر السالبة وتنظيم حركة السير للمركبات بالطرق العامة والاسواق وتوقيف معتادي الإجرام حيث أسفرت الحملات عن اتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة عدد من المتورطين وحجز مركبات مخالفة للقانون .