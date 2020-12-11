حمدوك: الطريق نحو السلام والديمقراطية يواجه بكثير من العوائق

الخرطوم : السوداني

قال رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك، إن طريق البلاد نحو السلام الشامل والديمقراطية، مواجه بكثير من المطبات والعوائق .

وأكد حمدوك أن وضح الرؤية ووحدة الاهداف سيمكنان البلاد من التغلب على الموانع كافة والوصول الى مبتغاها.

وقال حمدوك في سلسلة تغريدات على “تويتر” بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن الغايات المنشودة لا يمكن تحقيقها إلا بصون الحقوق كمرتكز أساسي للتحول الديمقراطي، مؤكداً أنه سيقيم مع الشعب مشروعاً انتقالياً على الأسس التي وضعتها ثورة ديسمبر المجيدة بأيادي الشهداء والثوار.