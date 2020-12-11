اتفاق بين (المالية) والصين لإنشاء مسلخ بأم درمان بقيمة (72) مليون دولار

الخرطوم : السوداني

وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، اتفاقية تنفيذ منحة من حكومة الصين الشعبية وذلك لتمويل مسلخ بغرب امدرمان و قدرها 458.7 مليون يوان صيني (مايعادل 72 مليون دولار أمريكي) بطاقة إنتاجية 500 رأس من العجول و 3000 رأس من الضأن والغنم في اليوم بمساحة تبلغ 28.000 متر مربع .

وجرت مراسم التوقيع بين وزيرة المالية والسفير الصيني لدى السودان بالخرطوم امس .

وترعى وزارة الثروة الحيوانية المشروع فيما ينتظر أن تضطلع مجموعة جياد الصناعية بدور الاستشاري للمشروع .

واكدت وزيرة المالية د. هبة محمد على أهمية هذا المشروع والذي سوف يساهم في تحسين الميزان التجاري.

من جانبه اكد السفير الصيني ما شين مين اهتمام بلاده بالعلاقات بين البلدين ودعا الى ضرورة مواصلة التعاون بين بكين والخرطوم .