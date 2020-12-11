الاتحاد الاوربي يعلن عن دعم فني لإجراء التعداد السكاني

الخرطوم : السوداني

أعلن وزير مجلس الوزراء عمر بشير مانيس، عن ترحيب الحكومة بدعم الاتحاد الاوربي لمشروع التعدادين السكاني والزراعي والحيواني .

وقال مانيس في مؤتمر اسفيري، امس، إن إجراء التعداد السكاني والزراعي الشامل يعتبر من المصادر الرئيسية لقواعد البيانات المتعلقة بحجم وتوزيع حركة السكان، والإحصاءات الزراعية والإقتصادية لإتخاذ القرارات السليمة، وتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج الحكومية التي تهدف لإحداث التنمية الشاملة.

في السياق جدد سفير الإتحاد الأوربي بالسودان روبرت فان دوول، دعمهم الفني لإنجاح مشروع التعداد السكاني والزراعي الشامل وذلك لما له من مردود في تحقيق متطلبات الحكومة الإنتقالية الاقتصادية والتنموية المنشودة والتى تصب في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.