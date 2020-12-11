والي كسلا المكلف يقف على أوضاع اللاجئين الإثيوبيين بحمداييت

الخرطوم : السوداني

اطلع الأمين العام للحكومة والي ولاية كسلا المكلف الطيب محمد الشيخ خلال زيارته إلى محلية ريفي ود الحليو برفقة لجنة امن الولاية، على تنوير من مدير معسكر استقبال اللاجئين بمنطقة حمداييت ومسئول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حول أوضاع اللاجئين واحتياجاتهم وعمليات الحصر والتسجيل والترحيل إلى معسكر ام راكوبة بولاية القضارف، حيث بلغت أعداد الذين تم ترحيلهم 12.500 ألف لاجئ، فضلاً عن الدور المنتظر من المنظمات الأجنبية والوطنية لتقديم يد العون فيما يخص إحتياجات اللاجئين .