خطة لتشغيل (60%) من المصانع المتوقفة بالجزيرة

الخرطوم : السوداني

كشف والي ولاية الجزيرة د. عبد الله إدريس، عن خطة مستقبلية لتشغيل المصانع والاستثمارات المتوقفة بالولاية والتي تقدر بنحو 60% .

ودعا الوالي القطاع الخاص للاستثمار فى المشاريع المتعطلة وتغطية الاحتياجات الموجودة بالولاية، مؤكدا حاجة الولاية للاستثمار فى المجال الخدمي خاصة شبكة المياه بالولاية التي وصفها بالمنهارة تماما، بجانب الاستثمار فى الزراعة والثروة الحيوانية لما تمتاز به الولاية من اعداد كبيرة للثروة الحيوانية .

وقال الوالى إن ولاية الجزيرة تمتلك موارد متعددة تؤهلها لخلق شراكات استثمارية مع العالم و الدول المتقدمة بعيدا عن القروض والمنح .