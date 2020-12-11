اللجنة الاقتصادية لقوى التغيير تحذر من ترك استيراد الوقود للقطاع الخاص

الخرطوم : السوداني

حذر عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير التجاني حسين، من اتجاه الحكومة للتخلي أو الخروج من استيراد الوقود وتركه للقطاع الخاص والاكتفاء بالمراقبة .

وقال التجاني في تصريحات صحفية، نقلها –باج نيوز-، أمس، إن تخلي الحكومة عن استيراد الوقود والقمح والدواء ورفع الدعم عن أي سلعة قبل إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة سيؤدي إلى انفلات خطير في الأسعار في ظل عدم ثبات سعر صرف الجنيه السوداني .

وجدد التجاني الدعوة لقوى الحرية والتغيير والمهنيين ولجان المقاومة وقوى ثورة ديسمبر غير الممثلة في المجلس المركزي للحرية والتغيير لجعل مواكب 19 ديسمبر فرصةً للضغط باتجاه تصحيح الأوضاع المعيشية للمواطنين وتطبيق مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي وإبعاد ومحاسبة الطاقم الاقتصادي الذي عمل خلال عام كامل على تطبيق سياسة اقتصادية فاشلة وصلت بالاقتصاد ومعاش الناس والمواصلات إلى هاوية سحيقة من التدهور.