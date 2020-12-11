المحكمة تقرر مواصلة جلساتها بعد انقضاء الدعوى ضد الراحل عبد الله البشير

الخرطوم:آيات فضل

أصدر قاضي محكمة أراضي الديم بالخرطوم جنوب اليوم قراراً بانقضاء الدعوى في مواجهة شقيق المعزول د.عبد الله البشير بوفاته على أن تستمر الدعوى في مواجهة المتهم الآخر في البلاغ المدون بحقه على ذمة مخالفات مالية تتعلق ببيع مصنع حديد شوامخ التابع للقوات المسلحة.

وقال القاضي محمد السر لدى تلاوته للقرار أن انقضاء الدعوى جاء فيما يخص الحق العام، وأضاف بأنه إذا كان هنالك شخص لديه حق خاص يجب أن يرفع به دعوى مدنية .

وترحم د. عادل عبد الغني ممثل دفاع شقيق المعزول عبد الله على روح المتوفى في بداية الجلسة، وتقدم بطلب لدى قاضى المحكمة بانقضاء الدعوى في مواجهة موكله وأنه سوف يقدم شهادة الوفاة للمحكمة متى ما طلبت منه ذلك، مشيرا الى أن خطبة الاتهام التي قدمتها النيابة حملت كثيرا من الاساءات للمرحوم، مضيفا أن النيابة العامة كان يجب أن تتعامل بإنسانية وتسمح للمرحوم بالسفر للخارج لتلقي العلاج .

وعقدت جلسة أمس بحضور بعض من أسرة المرحوم عبد الله البشير بالإضافة الى شاهد اتهام في القضية .