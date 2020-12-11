تدشين برنامج سلعتي بولاية النيل الأبيض

النيل الأبيض : سوسن محمد عثمان

افتتحت حكومة ولاية النيل الأبيض، برنامج سلعتي بأكثر من 45 مليون جنيه.

وقال والي الولاية إسماعيل وراق إن برنامج سلعتي يهدف إلى تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين. واضاف أن هذا البرنامج يتم تنفيذه عبر الجمعيات التعاونية ويستهدف في هذه المرحلة ثماني وأربعين جمعية تعاونية. واكد أن هنالك إجراءات جارية لتسجيل اكثر من خمسين جمعية تعاونية على الولاية و أن المرحلة الأولى لبرنامج سلعتي تم تنفيذها بتكلفة كلية تقدر بستة وأربعين مليون جنيه. وقال إن حكومة الولايه تحملت تكاليف النقل والترحيل تخفيفا على المواطنين. واكد أن اسعار السلع الاستهلاكية التي يشملها هذا البرنامج أسعارها تقل بنسبة 20 إلى 40٪ عن أسعار السوق ودعا المواطنين بجميع المحليات للاسراع بتسجيل الجمعيات.