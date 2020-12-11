الدولار ينشط سوق الحواسيب المستعملة بالخرطوم

الخرطوم : بشير محمدعلى

تشهد أسواق الأجهزة الالكترونية بالخرطوم ارتفاعا في الأسعار بسبب ارتفاع العملات الاجنبيه بالسوق الموازي.

وقال صاحب محل ساتا تكنولوجي بالخرطوم وسط عبد المنعم محمد ان اسعار اجهزة الحواسيب مرتفعة بسبب ارتفاع الدولار والدرهم امام الجنيه السوداني ،لافتا لارتفاع الإقبال على شراء الأجهزة المستعملة اكتر من الجديدة وذلك بسبب ارتفاع اسعار الأخيرة.

واشار الى ان الجهاز الجديد بسعر (175)الف جنيه والمستعمل بسعر (70)الف جنيه وقال نحصل على الاجهزة المستعملة من خلال شرائها معطلة من المواطنين ونقوم بإصلاحها وبيعها بسعر مناسب للمواطن

وقال نحصل علي بعض الاجهزة ايضا من خلال استيرادها مستعملة من الشارقة بالدرهم.

وقال نشتري من المواطن اكتر من الشراء من السوق واشار لاتجاه غالب المواطنين لصيانة لاجهزة المعطلة اكتر من شراء الجديدة لارتفاع أسعارها

وأشار الى ان جهاز توشيبا بانتيوم مستعمل بسعر(45)الف جنيه وجديد بسعر (97)الف جنيه وجهازhp مستعمل بسعر (70)الف جنيه وجديد بسعر (270)الف جنية وجهاز لينوفو مستعمل بسعر (65)الف جنيه وجديد بسعر (180)الف جنيه.

وقال منصور احمد احد تجار اجهزة الحواسيب بالخرطوم وسط ان اسعار الحواسيب الجديده في زيادة مستمره حيث كانت في الماضي باسعار تتراوح بين 90و 130 اما الان فهي باسعار تتراوح بين (150،200) الف جنيه ،مبينا ارتفاع أسعار اسبيرات أجهزة الحواسيب,

وقال صاحب محل بالخرطوم وسط هاشم موسىالى ان اغلبية المواطنين يفضلون شراء الاجهزة المستعملة اكثر من الجديدة لارتفاع الأسعار ، موضحا ان اغلبية الذين يشترون اجهزة جديدة هم اصحاب الشركات والمنظمات والمؤسسات التعليمية ،وان اغلب الوافدين للمحل ياتون لصيانة الاجهزة المعطلة او لشراء جهاز مستعمل .