صيادلة يطالبون الحكومة بحسم سماسرة الدواء

الخرطوم : بشير محمدعلي

لاتزال ازمة وندرة الدواء تراوح مكانها بالخرطوم

وقالت الصيدلانية دانية عمر بصدلية الخرطوم وسط ان هناك زيادة كبيره بنسبة 100% طرأت على أسعار الادويه وذلك على المستوى المحلي الذي فاق سعره اسعار الأدوية المستوردة مشيره الى ان شراء الدولار بالسوق الاسود هو السبب في ارتفاع اسعارها وحول اعلى اسعار للأدوية اكدت انه ليس هنالك سقف معين للاسعار واشارت الي ان شريط البندول كان بسعر (10) جنيهات وحاليا اصبح بسعر(100)جنيه .

وقال الصيدلي مهند جعفر بصيدلية الواحة ان هناك بعض الأدوية كانت غير متوفرة ولكنها توفرت أخيرا وبسعر عالي.

واشار الي ان هناك من يتاجرون بالأدوية عبر السوق الأسود وهذا عمل مناف للاخلاق ،داعيا الحكومة لحسم تجار الادوية بالسوق السوداء لانهم يبعونها بسعر غالي ويحتكرون الادوية لديهم واشار الي ان هناك بعض الصيدليات متوقفة عن العمل بسبب عدم توفر الدواء في رفوها وقال ان هناك ندرة في ادوية الفطريات بصورة عامة وادوية السكري والضغط وهي الاغلى سعرا وحاليا غير متوفرة بينما اقل الاسعار هي البندول بسعر 100 جنيه، مشيرا الى أن الحل الوحيد لتوفير الدواء هو تحرير سعر الصرف رغم آثاره .

وأكد ان الوضع سيصبح على ماهو عليه مالم يتوفر الدولار لاستيراد الدواء من الخارج وحاليا يتم بيع الدواء باسعارالاسواق الموازية

واشار الي ان التباين المطرد واليومي يعود لتذبذب الدولار واختلاف الشركات الموردة وان الدواء المحلي اصبح اغلى من الدواء المستورد حيث شريط علاج مرض السكري ارتفع من100 ج الى150 ج بالاضافه لزيادة سعر ادوية صغط الدم من 100 جنيه الي 120 جنيها للشريط

بينما ارتفعت أسعار دواء الضغط زنة 16 جم، من 135 جنيها الى 150 جنيها للشريط الواحد، كما ونوه لارتفاع سعر دواء الملاريا في الوقت الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإصابة بالملاريا من 300 الى 500 جنيه لـ(الكوارتم) ببعض الصيدليات و600 ج في صيدليات أخرى بينما زادت جرعة الاطفال من 280 جنيها الى 300 جنيه ، واكد وجود ندره في بعض الدربات كدربات (سالبيوتامول) وغيرها من الادويه .