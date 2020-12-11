منتجو السمسم يحجمون عن الشراء ببورصة القضارف

الخرطوم : رحاب فريني

كشف التاجر بسوق المحاصيل بولاية القضارف اسعد الضو عن إحجام المنتجون عن الشراء بالبورصة امس ، بسبب توقف مرابحات البنوك

وقال في تصريح لـ ( السوداني ) ان الشراء في الفترة الماضية كان من التجار المحليين وحاليا توقفوا عن الشراء والبيع بسبب انتهاء مرابحاتهم لدى البنوك وبسبب السعر وأشار الى ان السعر المحلي للسمسم اعلى من العالمي وبالتالي لا يستطيع المصدر الشراء ، مشيرا إلي أن اعلي سعر لقنطار السمسم بلغ 17 الف جنيه وادني سعر بلغ 12 الف جنيه للقنطار ، مشيرا لتوقف المصدرين بسبب السعر العالي ، مبينا ان وارد السمسم امس بلغ23 الف و132 جوال ولم يتم البيع .

وأكد مننتج السمسم وليد حسن رفض البيع ببورصة المحاصيل امس بسبب هبوط الأسعار من 19 ــ 17 الف جنيه للقنطارإضافة إلي توقف تمويل بعض البنوك للمنتجين بصيغة المرابحة ، وقال: حاليا يتم الشراء من قبل التجار المحليين وليس المصدرين ، وقال لـ ( السوداني ) ان توقف المصدرين عن الشراء لارتفاع السعر المحلي مقارنة بالعالمي