الاتحاد القطري يعلن التكفل التام باللاعب أنباء سعيدة لأنصار المريخ بشأن إصابة ” التش”

الخرطوم : السوداني

حملت نتائج الفحوصات الجديدة التي خضع لها لاعب وسط المريخ احمد حامد التش، انباء سعيدة لانصار الاحمر حيث اكدت الفحوصات التي خضع لها اللاعب بمستشفى انطاليا اصابة ” التش” بغضروف في الركبة وهي نتيجة مخالفة للفحص الذي خضع له اللاعب خلال وقت سابق والذي اكد اصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.



وحسب التفاصيل التي تحصلت عليها ” السوداني” فان نجم الفرقة الحمراء خضع للفحوصات الجديدة بتوصية من اخصائي شهير عمل خلال وقت سابق بالمريخ حيث تمت المراجعة معه والتاكيد على ضرورة خضوع اللاعب لفحص جديد حتي تزال كل الشكوك.



وبالفعل تم اجراء الفحص الذي اظهرت نتائجه مساء امس اصابة اللاعب بغضروف في الركبة وليس بقطع في الرباط الصليبي.



يشار الى ان المريخ ورغماً عن نتائج الفحوصات الا انه تم التاكيد على ضرورة المضي في اجراءات مغادرة اللاعب الى العاصمة القطرية الدوحة من اجل الاطمئنان والخضوع الى العلاج والتاهيل التام.



وكان الاتحاد القطري لكرة القدم اعلن الموافقة النهائية على منح لاعب وسط المريخ تاشيرة دخول للاراضي القطرية من اجل العلاج بمستشفى اسبيتار واعلن الاتحاد القطري موافقته على التكفل بالنفقات الكاملة لعلاج وتاهيل واقامة اللاعب في خطوة وجدت الاشادة والتقدير من جميع القاعدة الحمراء التي ثمنت مواقف الاتحاد القطري الداعمة للكرة السودانية والموقف الانساني الاخير تجاه لاعب المريخ والمنتخب الوطني التش.



يشار الى ان سفير قطر بالخرطوم، لعب دورا مهما في تسهيل الاجراءات حيث جرت العديد من الاتصالات والتفاهمات التي اسفرت عن مباركة رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد للخطوة والموافقة على التكفل بكافة نفقات رحلة اللاعب المرتقبة.





الهلال يهزم هلال الأبيض وديا بهدف وضاح



حقق الهلال الفوز على ضيفه هلال الابيض بهدف نظيف في التجربة الودية جمعت الفريقين عصر امس بالجوهرة الزرقاء، ويدين الهلال بفوزه هذا لمدافع الفريق “وضاح” الذي سجل الهدف في مرمى فريقه السابق بضربة رأسية مستفيداً من عكسية زميله في الفريق موفق صديق.

ومنح المدير الفني لفريق الهلال المدرب الصربي زوران الفرصة لمجموعة كبيرة من اللاعبين للمشاركة في المباراة خصوصا الاسماء التي لم تشارك سابقا أمام فايبرز الأوغندي، كما شهدت المباراة إصابة مدافع الهلال الجديد “محمد أحمد أرنق” الذي سيخضع لمزيد من الفحوصات لتشخيص الاصابة.