الميرغني كسلا يُكرِّم السوباط



إستقبل السيد هشام حسن السوباط رئيس نادي الهلال بمكتبه صباح امس الخميس وفد رفيع المستوى من نادي الميرغني كسلا برئاسة الأستاذ علي عمارة، وذلك بحضور الأمين العام لنادي الهلال الفريق شرطة السر أحمد عمر ونائبه الاستاذ إسماعيل عثمان السيد، هذا وقدم رئيس الوفد الكسلاوي إشادته بالنجاحات الكبيرة التي حققتها لجنة التطبيع بقيادة السوباط خلال الفترة الماضية وقدم التهنئة بمناسبة صعود الهلال لدور ال32 في دوري أبطال أفريقيا متمنياً لهم المُضي قدماً في البطولة.

هذا وقد قام الأستاذ علي عمارة بتكريم رئيس الهلال بدرع فاخر ووشاح تقديراً لإسهاماته ودعمه المقدر للمؤسسات الرياضية، من جانبه عبّر السيد هشام السوباط عن سعادته بالزيارة والتكريم متعهداً بتطوير العلاقة بين الناديين ودفعها للأمام حتى يعود الميرغني لمنظومة أندية الممتاز.

فيما ثمّن الأمين العام الفريق السر أحمد عمر العلاقات الأزلية التي تربط الهلال بالميرغني مشيداً بتكريم نادي الميرغني لرئيس الهلال.