بالفيديو.. مشهد مثير لـ تدافع العشرات من المواطنين للحصول على وقود متسرب نتيجة انقلاب ناقلة بأمدرمان

الخرطوم: محمد الطاهر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحبس الأنفاس، لانقلاب ناقلة محملة بالوقود، يتكدس حولها أعداد من المواطنين، غير عابئين بسلامتهم.

و أظهر المقطع تدافع العشرات من المواطنيين للحصول على وقود متسرب من الناقلة التي انقلبت صباح اليوم الجمعة بشارع الصناعات بمدينة أم درمان، دون اكتراث لخطورة ذلك.

وأعاد المشهد للأذهان كارثة انفجار صهريج وقود بقرية فداسي الحليماب والذي أودى بحياة العشرات قبل أعوام، نتيجة فعل مماثل.