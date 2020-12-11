إتحاد الكرة يعلن عن إجتماع طارئ



يعقد مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA اجتماعا طارئا برئاسة البروفيسور كمال شداد عند الساعة الواحدة من ظهر الاثنين المقبل؛ وكانت الامانة العامة في الاتحاد قد دعت لاجتماع للمكتب التنفيذي امس الخميس، وتعذر قيام الاجتماع، واوضح الامين العام للاتحاد الدكتور حسن ابوجبل ان اسباب عدم قيام الاجتماع الخاصة بعدد من اعضاء المكتب التنفيذي (موضوعية)؛ هذا وسيناقش اجتماع مجلس الإدارة بالاثنين ثلاثة أجندة؛ الاول متعلق الموسم الرياضي 2020-2021، بكامل تفاصيله، والثاني شكوى نادي الفلاح عطبرة، والثالث لائحة الانتخابات حسب توجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدمFIFA.