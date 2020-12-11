اتحاد كرة القدم بشندي يطلق اسم جديد على الدوري



في بادرة طيبة ووفاء وتقديراً له قرر الاتحاد المحلي لكرة القدم بمدينة شندي، اطلاق اسم الاستاذ محمد عثمان أبودقن على الدوري المحلي لموسم 2020-2021.



وجاءت الخطوة تقديراً وعرفاناً من الاتحاد للدور الكبير الذي كان يقوم به الراحل لتطوير ودعم العمل الرياضي بمدينة شندي.

وقام الاتحاد بتوزيع الدعوة للأندية واسرة الراحل لحضور اجراءات سحب قرعة الدوري في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت المقبل بالقاعة الرئيسية للاستاد.

يذكر أن الاستاذ محمد عثمان أبودقن الذي توفى في العام 2018، عرف بمساهماته الكبيرة على المستويين الاجتماعي والتعليمي، كما له اسهامات واضحة لتطوير الكرة في المدينة.

ووجد قرار الاتحاد المحلي لكرة القدم والذي يعد الأول من نوعه على مستوى السودان ارتياحاً كبيراً من قبل القاعدة الرياضية في المدينة التي تعرف أفضال الاستاذ محمد عثمان أبودقن الذي سبق وأن عمل أميناً للمال ورئيساً لنادي النيل شندي وعضواً في الاتحاد المحلي لكرة القدم بالمدينة.