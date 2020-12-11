على إثر انتشار فيديوهات سرقة أمتعة رُكّاب.. مدير عام الشرطة يُفتِّش مطار الخرطوم

الخرطوم: محمد أزهري

قام مدير عام قوات الشرطة الفريق أول عز الدين الشيخ، بتفقد مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم؛ في زيارة تفتيشيَّة غير مُعلنة، للوحدات الشرطية، ولتفقد سير العمل بالمطار.

وقالت مصادر لـ(السوداني)، إنّ مدير عام الشرطة زار المطار بطريقة مُفاجئة، وطاف على الوحدات الأمنية كافة، خاصةً الشرطية داخل المطار، ووقف على سير عمل إدارة الجمارك والجوازات والمباحث، في زيارة استغرقت زهاء الثلاث ساعات بحضور رئيس هيئة الجمارك الفريق شرطة بشير.

وكشفت المصادر أنّ زيارة المدير العام جاءت على خلفية فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحالات سرقة أمتعة رُكّاب قادمين من الخارج، وأكّدت المصادر أنّ مدير الشرطة ركّز في زيارته على عملية نقل الأمتعة من الطائرة وحتى سير النقل بصالة الوصول، ووجّه بالتحقيق الفوري في تلك الحالات.

وحسب المصادر، فإنّ مدير عام الشرطة الفريق أول حقوقي عز الدين الشيخ، ظلّ يُنفِّذ زيارات ميدانية مُفاجئة لوحداته الشرطية المُختلفة، للوقوف الميداني على عملها دون الاكتفاء على التقارير التي تُرفع له.