شاب سوداني يبحث عن صوت والديه بعد وفاتهما بأشهر

الخرطوم: السوداني

طلب شاب سوداني من الجميع مساعدته للحصول على تسجيل مكالمات هاتفية تمت بينه وبين والديه جرت قبل وفاتهما بخمسة أشهر.

وكتب الشاب واسمه عوض الشرقاوي، منشوراً اليوم الجمعة بصفحته على فيسبوك، احتوى على عبارات إنسانية مؤثرة جداً يطلب فيها من أصدقائه في الصفحة، خاصة من لهم علاقات بشركات الاتصالات، مُساعدته لاسترجاع مكالمات هاتفية سابقة جمعته بأمه وأبيه عبر الهاتف، حتى يتمكّن من استعادة الاستماع لها مرة أخرى لما تضمنته واحتوته من حنان تدفق له عبر الأثير.

وجاء في نص المنشور الذي اطلعت عليه (السوداني): “أصدقائي السمحين.. لو في زول شغّال في شركات الاتصالات عاوزه ضروري.. داير تسجيل لآخر مكالمة مع أمي وأبوى قبل 5 اشهر تقريباً.. مشتاق أسمع صوتهما وكلامهما معاي والله.. أكون شاكر وممنون”.

وأرفق الشرقاوي مع المنشور صورة تذكارية ظهر فيها والده ووالدته قبل فترة، حيث اكتست وجيهما مشاعر المودة والرحمة.

وعبر صحيفة (السوداني)، جدّد عوض الشرقاوي، مناشدته لشركات الاتصالات لمساعدته في تحقيق هذا الحلم الذي لكم راوده طوال الفترة الماضية.

ووجد المنشور تجاوباً كبيراً في الصفحة من أصدقائه الذين ترحموا على روح الوالدين ودعوا لهما بالمغفرة والرحمة.

وكان والد عوض قد توفي أولاً بتاريخ 20 يونيو الماضي بمنطقة شرق النيل قبل أن تلحق به زوجته بعد 10 أيام.