مقتل مزارع سوداني بالرصاص من قبل الشفتة الإثيوبية بالقلابات

الخرطوم: السوداني

اعتدت عصابة من الشفتة الإثيوبية، اليوم الجمعة، على مواطن سوداني، من سكان بلدة (القلابات) الحدودية من العاملين بالزراعة.

وعلمت (السوداني) بقتل المزارع باطلاق النار عليه، شمالي القلابات بالقرب من نهر عطبرة، من قبل عصابة إثيوبية تنتمي إلى الأمهرا.

من جهة أخرى تفيد معلومات بوصول تعزيزات عسكرية للجيش الأثيوبي، شرقي نهر عطبرة منطقة بركة نورين، ومشرع الفرسان، والفشقه الصغرى بولاية القضارف محلية القريشة بالشريط الحدودي.

وتكررت الاعتداءات الإثيوبية على المزارعين بالشريط الحدودي، وشهد الأسبوع الماضي مقتل إثنين من المواطنين السودانيين وإصابة آخرين بمنطقة كنينة التبلدية، بمحلية القلابات الشرقية.