الإتحادي الأصل ينتقد تشرزم هياكل الفترة الإنتقالية

الخرطوم : السوداني

جدد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل موقفه الثابت من دعم الفترة الانتقالية حتى تصل بسلام إلى غاياتها المنشودة باستدامة الديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة, تحت إشراف مفوضية قومية مجمع عليها.

ودعا الاتحادي الأصل شركاء الفترة الانتقالية لضرورة التسامي فوق الصغائر وإعلاء الروح الوطنية وتجاوز التشاكس العلني، وانتقد التشرذم الذي ضرب هياكل السلطة الانتقالية.

ونوه الحزب في بيان له إلى اهتمامه بقضايا السلام ووقف الاحتراب والاقتتال, وأنه ينظر إلى كل الخطوات الجارية لتحقيق السلام بعين الاهتمام.

وتطرق البيان للاتفاق الجوهري الذي وقعه الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مع القائد مني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان, وناشد الحزب جميع الفرقاء بضرورة اللحاق بركب السلام ، بخاصة رئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو .