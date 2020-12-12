تمديد الترشيح لنقابة اساتذة جامعة الخرطوم حتى 17 ديسمبر

الخرطوم : السوداني

أعلنت عضو اللجنة المركزية لانتخابات الهيئة النقابية لاساتذة جامعة الخرطوم آية عبد العزيز ، عن تمديد فترة الترشح للنقابة حتى الخميس المقبل الموافق 17 ديسمبر الجاري.

وقالت آية عبد العزيز لـ(السوداني) إن باب الترشيح الذي كان مقرراً بحسب الخطة إغلاقه الاحد المقبل ،وفقاً للخطة الأولية تغير نسبة لجائحة كورونا وتحويل العملية الإجرائية التي كان مقرراً لها يوماً واحداً ، لتصبح إلكترونية .

وعزت تكوين النقابة برغم عدم إجازة قانون النقابات ، لملء الفراغ بعدأكثر من عام ،خاصة عقب مصادقة حكومة السودان على قوانين حرية تنظيم العمل النقابي.

وكشفت عن تطوير برنامج من قبل كلية العلوم الرياضية بالجامعة ليمكن الناخبين من عملية الاقتراع إلكترونياً.

وأوضحت آية أن تكوين الهيئة النقابية لاساتذة جامعة الخرطوم ، بدأ في التاسع من نوفمبر ، واكتمل خلال الفترة من 16 وحتى 22 نوفمبر الماضي ، اجراءات وضع الخطة ولائحة الإنتخابات ونشر الكشوفات الاولية للناخبين وفتح باب الطعون.

وقالت إن اللجنة المركزية للإنتخابات نشرت الكشوفات النهائية للناخبين بعدد أكثر من الفين ناخب .ليفتح باب الترشيح في 7 ديسمبر والذي كان مقرراً لإغلاقه في يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر.