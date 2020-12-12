الاتحاد الأوربي: سنعمل مع الحكومة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع

الخرطوم : السوداني

قال سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان روبرت فان دن دوول ، إن الاتحاد ملتزم بالعمل مع الحكومة السودانية لتعزيز حقوق الإنسان وتوطيد عملية السلام ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وتطبيق تدابير لتعزيز العدالة وسيادة القانون وتعزيز المساواة والتسامح وتعزيز حقوق النساء والشباب واتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة .

وقال روبرت في تغريدة ، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، إن حقوق الإنسان ليست امتيازات،بل فضيلة للإنسانية ويجب ان ينعم بها كل السودانيين والعالم

وقال “يمكن تحقيق السلام والازدهار في السودان بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان وعندها يتحرر جميع المواطنين من الجوع والمرض والأمية والقمع ”

وأشار إلى أن السودان شهد عام 2020 إصلاحات قانونية كبيرة وتعاونًا مع منظمات حقوق الإنسان الدولية وتوقيع اتفاقية السلام.