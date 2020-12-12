والي كسلا : (65) طفلاً اثيوبياً لجأوا للولاية دون أسرهم

الخرطوم : السوداني
حذر والي ولاية كسلا المكلف الطيب محمد الشيخ من التداعيات والآثار المترتبة عن الحرب بدولة اثيوبيا في اقليم التقراي المجاور لولاية كسلا وقال انها تنذر بكثير من التهديدات واوضاع انسانية سيئة جراء تدفقات اعداد كبيرة من اللاجئين الاثيوبيين إلى الولاية فاقت اعدادهم (36) الف لاجئ يعيشون في اوضاع وظروف انسانية ببالغة الصعوبة .
وقال الوالي خلال تفقده معسكر استقبال اللاجئين بمحلية ود الحليو برفقة لجنة امن الولاية أن عدد(65) طفلا إثيوبيا اتوا الي المنطقة دون أسرهم، داعيا مفوضية شؤون
اللاجئين للقيام بواجبها تجاه الاطفال وشريحة المعاقين وكبار السن ، وشدد الوالي على أهمية الاهتمام بالجوانب الامنية للنازحين الذين يحتمل أن يكون بينهم عسكريون فارون من جبهات القتال الاثيوبية .ودعا الوالي لضرورة الاهتمام بالجوانب الصحية للاجئين.