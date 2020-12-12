والي كسلا : (65) طفلاً اثيوبياً لجأوا للولاية دون أسرهم

الخرطوم : السوداني

حذر والي ولاية كسلا المكلف الطيب محمد الشيخ من التداعيات والآثار المترتبة عن الحرب بدولة اثيوبيا في اقليم التقراي المجاور لولاية كسلا‏ وقال انها تنذر بكثير من التهديدات ‏ ‏و‏اوضاع انسانية سيئة ‏جراء تدفقات اعداد كبيرة من اللاجئين الاثيوبيين إلى الولاية فاقت اعدادهم (36) الف لاجئ يعيشون في اوضاع وظروف انسانية ببالغة الصعوبة .

‏ وقال الوالي خلال تفقده معسكر استقبال اللاجئين بمحلية ود الحليو برفقة لجنة امن الولاية أن عدد(65) طفلا إثيوبيا اتوا الي المنطقة دون أسرهم، داعيا مفوضية شؤون

اللاجئين للقيام بواجبها تجاه ‏الاطفال وشريحة المعاقين وكبار السن ، وشدد الوالي على أهمية الاهتمام بالجوانب الامنية للنازحين الذين يحتمل أن يكون بينهم عسكريون فارون من جبهات القتال الاثيوبية .ودعا الوالي لضرورة الاهتمام بالجوانب الصحية للاجئين.