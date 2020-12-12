كورونا تعاود الارتفاع بتسجيل (376) إصابة جديدة

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، عن تسجيل (376) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و(21) وفاة، (182) حالة تعافٍ، حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر اليوم السبت وفقاً لنتائج الفحوصات ليوم الأربعاء الماضي.

وارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى (20844)، متضمنة (1340) وفاة، وبلغت جملة المتعافين (11855) .

فيما سجّل التقرير الوبائي (21) حالة وفاة، منها (16) بولاية الخرطوم، (2) بولاية الجزيرة، (2) بولاية النيل الأبيض، وحالة واحدة بالقضارف.

وسجّل التقرير الوبائي ليوم الأربعاء (8) ولايات، سجّلت إصابات جديدة من جملة الـ(18) ولاية بالبلاد.

وتشير الوزارة إلى أن الفحص المعملي تم في (15) معملاً، إضافة لمراكز العزل الأولية بولاية الخرطوم، حيث بلغ إجمالي العينات المفحوصة (4426)، فيما بلغ عدد العينات الموجبة (376) بنسبة إيجابية بلغت (8%).

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الإرشادات الوقائية (التباعد الاجتماعي – غسل اليدين – آداب العطس والسعال، فضلاً عن التبليغ الفوري).