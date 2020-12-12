كوريا الجنوبية تُقدِّم مُساعدات إنسانية بقيمة مليون دولار للسودان

الخرطوم: السوداني

قدمت جمهورية كوريا الجنوبية، مُساعدات إنسانية بقيمة مليون دولار أمريكي لبرنامج دعم الأسر السودانية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وأكدت حكومة جمهورية كوريا، أن البرنامج يهدف لدعم الأسر وتوفير تحويلات نقدية مباشرة شهرية لدعم الأسر المستضعفة في محاولة للتخفيف من آثار الصعوبات الاقتصادية الراهنة خلال الفترة الانتقالية في السودان، وسيتم استخدام مساهمة حكومة جمهورية كوريا في المساعدة الفنية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي لبرنامج دعم الأسر، والتي تشمل تطوير نظام تسليم التحويلات النقدية والمدفوعات، وآلية للرد على الشكاوى.

وكان قد أكد نائب وزير الخارجية الكوري السفير ليي تايهو في مؤتمر شركاء السودان، الذي عقد مؤخراً، دعم كوريا للسودان من أجل الوصول إلى انتقال ديمقراطي وإصلاحات اقتصادية ناجحة.

وتعهّد بتقديم مساعدات بقيمة 7.5 مليون دولار لهذا العام، مشيراً الى أن مساهمة المليون دولار في برنامج دعم الأسر هي أحد جهودنا لتنفيذ التعهد الذي قطعناه في المؤتمر.