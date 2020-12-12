بمبادرة من ترباس والشاعر عبد الله البشير نقل الموسيقار مأمون للعلاج بالقاهرة

الخرطوم: سعيد عباس

بمبادرة من الفنان كمال ترباس قام الشاعر الكبير عبد الله البشير بتكملة إجراءات نقل الموسيقار الكبير مأمون صالح للقاهرة، وذلك للعلاج والاستشفاء من داء القلب الذى ظل يعاني منه لفترة طويلة حتى أقعده ذلك المرض لفترة أطول بمنزله دون مزاولة فنه، وعلمت مصادر (كوكتيل) بأن الموسيقار قد وصل إلى القاهرة وسط استقبال وحفاوة من أهل الفن والشعراء والمبدعين السودانيين بالقاهرة وبدأ مباشرة فى إجراءات الفحوصات الأولية.

يذكر أن الموسيقار مأمون صالح (67) عاماً كان من العازفين الأساسيين خلف الفنان الكابلي على آلة الكمان ثم الفنان زيدان إبراهيم لفترة تجاوزت الثلاثين عاماً