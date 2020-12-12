(منى ماروكو).. إعتذار أقبح من الذنب!

كتب: سعيد عباس

أبدى عدد من مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي استياءهم من مقطع فيديو متداول للمطربة (منى ماروكو) محمولة بين ذراعي أحد الشباب بعد أن رمى على صدرها مبالغ مالية كبيرة، وهي تغني في إحدى المناسبات.

بعد تلك الحادثة قدمت المطربة منى اعتذاراً على حسابها بالفيس بوك وهي تضحك وتبتسم قائلة: (أنا بعتذر ليكم عن الحصل، وذلك الشاب هو صحبي وزي أخوي وشالتو الهاشمية، وما تأخدو فيها حاجة وأكرر اعتذاري).

في وقت اعتبر الكثير من المتابعين ذلك الاعتذار أقبح من الذنب لما فيه من إقرار وتبرير للذنب نفسه.