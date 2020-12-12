بسبب ضعف في عضلة القلب مناشدة موسيقين لعلاج عضو بفرقة الراحل زيدان إبراهيم

الخرطوم: محاسن

أطلق عدد من الموسيقيين مناشدة عاجلة لعلاج عضو بفرقة الفنان الراحل زيدان ابراهيم عازف الكمان مأمون صالح الذي أكد الأطباء إصابته بضعف كبير في عضلة القلب ويحتاج لمزيد من العناية والرعاية والعلاج الأمر الذي أقعده فترة طويلة عن العمل لمحدودية حركته بسبب المرض.

من جانبه تكفل أحد الخيرين بتذكرة سفر لعلاجه في مصر وهناك أوضح الأطباء عن ضعف عضلة القلب وأنه يحتاج لمزيد من المتابعة والعلاج.

من جانبه أطلق العازف والملحن السوداني المقيم بمصر الشافعي شيخ إدريس مناشدة لكل زملائه في المهجر لمساعدة زميلهم مأمون للعلاج، موضحا(حتى يتخطى زميلنا مامون هذه المرحلة أناشد كل محبي الخير بالوقوف معه وجزى الله خيراً كل من أعانه وسيعينه أعيدوا الابتسامة إلى مأمون نسأل الله له عاجل الشفاء.)