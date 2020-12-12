بقيمة (250) مليون دولار.. شراكة بين شركتين مغربية وصينية لتطوير مربعات تعدين في السودان

الخرطوم: السوداني

رحبت وزراة الطاقه والتعدين، ممثلة في قطاع التعدين باتفاق الشراكة الذي تم اليوم (السبت) بين شركة (مانوب) المغربية وشركة (وان باو) الصينية الحكومية لتبادل الخبرات والعمل المشترك بين الجانبين، خاصة وأن الشركتين تعتبران من الشركات الكبيرة العاملة في قطاع التعدين بالبلاد.

وقال وكيل قطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين د. محمد يحيى في تصريحات صحفيه اليوم عقب الاتفاق، إن الشركتين هما من الشركات العالمية التي تعمل في مجال التعدين بأفريقيا، حيث تملك شركة مانوب (مناجم المغربية) مربعات (15/24/9) بولايتي نهر النيل والبحر الأحمر، بينما تملك شركة (وان باو) الصينية (6) مربعات بولاية البحر الأحمر.

ولفت الوكيل الى أن الشراكة تهدف الى تبادل الخبرات بين الشركتين، حيث تمتلك كل شركة تقنية مُختلفة عن الأخرى، موضحاً أن مبلغ الشراكة للاستكشاف فقط بلغ (250) مليون دولار كمرحلة أولى، كاشفاً في الوقت ذاته أن الشراكة تستهدف زيادة الإنتاج الى (5) اطنان ذهب بحلول العام 2021.

وشدد يحيى، على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المتقاعسة عن العمل، كاشفاً عن دخول (5) شركات امتياز لمرحلة الإنتاج في الأيام القليلة القادمة بالإضافة إلى شركات أخرى ضمن شركات معالجة مخلفات التعدين والتي تستعد للإنتاج في بدايات العام 2021، مشيراً الى أن هذا التقدم يأتي جراء الاهتمام المتعاظم لرئاسة القطاع بشركات التعدين المنظم ودعمها حتى يعود عائدها لخزينة الدولة.