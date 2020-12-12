الموت يغيب جراح العظام المعروف (الطيب النعيم) متأثراً بإصابته بكورونا

الخرطوم: السوداني

غيب الموت صباح اليوم السبت، بمستشفى علياء التخصصي بامدرمان ، إستشاري جراحة العظام الشهير د. الطيب أحمد النعيم، متأثراً بإصابته بكورونا.

امتدت خبرة (النعيم) في مجال جراحة العظام لأكثر من ربع قرن، عمل في خمس دول حول العالم منها المملكة المتحدة والسعودية وفي عشرات المستشفيات.

أسس الفقيد المنظمة السودانية لدعم التعليم والتي تعرف (بسيدسو) بعد كارثة غرق 22 تلميذا كانوا في طريقهم إلى مدرسة منطقة كبنة بولاية نهر النيل.

وقامت منظمته بتشييد وإعادة بناء مدارس بولاية جنوب كردفان، جنوب دارفور، الجزيرة والشمالية ، إضافة إلى صيانة وتأهيل مباني بولايات السودان الأخرى.

قدّم الدكتور النعيم عدداً من الفيديوهات التوعوية حول فيروس كورونا، وكان آخر ظهور له عبر مقطع فيديو من حديقة منزله بعد إصابته بالفيروس، يطمئن فيه الجميع على صحته.

شيع جثمان الفقيد وسط حزن بالغ من قبل أقاربه وأصدقائه ومعارفه ومرضاه إلى مقابر حمد النيل بأمدرمان عند العاشرة صباح اليوم.