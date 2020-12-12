عبد الله موسى.. من كثرة الأحزان ما عدنا قادرين على توزيعها بين الأحبة والوطن

كتب: ياسر عرمان

رحيل الأستاذ والصديق العزيز والمناضل الكبير عبد الله موسى خسارة فادحة للقوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية في السودان، ولا سيما في شرق السودان.

على أيام نظام نميري تعرّفنا على اسم عبد الله موسى من قوائم المعتقلين والمعتقلات جبناً إلى جنب مع هدلول وأحمد خليل وسيد نايلاي. كان عبد الله موسى فناراً من فنارات الشرق، وعلماً على رأسه نور. ثم زاملناه وتعرّفنا عليه وجهاً لوجه وأكلنا معه ملح وملاح على سنوات معارضة نظام البشير.

تربطني بعبد الله موسى، رؤية ومبادئ وبحث عن سودان جديد. وقد عبّر الراحل عبد الله موسى عن تلك المشتركات في رسالة وجّهها لي قبل عدة أشهر في الأسافير، وقد أسعدتني أيما سعادة.

لقد كان الراحل عبد الله موسى، مديد الفكر مثل ما هو مديد القامة، وقد كان مُتسامحاً يسعى بين الناس بالحسنى.

كلما التقيت بعبد الله موسى، نبدأ رحلة من النقاش عن يوسف حسين، نتحدّث قليلاً أو كثيراً عن دكتور طه عثمان بلية وحسين ولي اركاب وعمر موسى، وعن العم هاشم بامكار وقفشاته التي لا تنتهي، وعن ما مضى من كتاب الوطن، ثم نعرج على قضايا الهامش بمنعرجاتها وتشعباتها ونقف على ساحل البحر الأحمر وعند البجا وعموم أهل الشرق، حيث الناس من هول الحياة موتى على قيد الحياة!.

إن شرق السودان اليوم يحتاج إلى الوحدة والى نصيبه من الحياة والوطن وإلى الماء والحليب وأن لا يكتفي بتصدير الخيرات، بل يسد رمق بطون جائعة؛ وعند قبر عبد الله موسى، فلترتوي أحزاننا من رابطة توحد أهل شرق السودان في دولة للمواطنة بلا تمييز والديمقراطية، تجمع الهدندوة والبني عامر والنوبة.

وحدة قوى الثورة والتغيير هي واحدة من هموم عبد الله موسى الأصيلة وقد سعى إليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهي قضية محورية بالأمس واليوم وواجب لا بد من إنجازه، فنجاح الثورة يعتمد على توحيد أوسع جبهة سياسية واجتماعية لمساندة الانتقال لمصلحة الفقراء والشعب. كما تعتمد على توحيد الرؤية والبرنامج والقيادة والوصول إلى كتلة انتقالية تعدل موازين القوى لمصلحة الانتقال وتعمل على تصفية نظام الإنقاذ وبناء دولة للديمقراطية والمواطنة بلا تمييز. وقد رحل عبد الله موسى وترك لنا هذه المهام التي لا يُمكن إنجازها بتفتيت جبهة قوى الثورة والتغيير.

العزاء الحار لأسرة عبد الله موسى وأهله ولأصدقائه وزملائه ورفاقه في النضال. ومن كثرة الأحزان هذه الأيام ما عدنا قادرين على توزيعها بالتساوي على الأحبة والوطن.

السبت 12 ديسمبر 2020