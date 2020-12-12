إبراهيموفيتش: آمل مزاملة حفيد مالديني في ميلان

لعب النجم السويدي لميلان، زلاتان إبراهيموفيتش (39 عامًا) مع باولو مالديني، المدير التقني الحالي للروسونيري، خلال فترته الأولى بقميص الفريق، والآن يلعب برفقة ابنه دانييل.

وعن ذلك، قال إبراهيموفيتش في تصريحات نقلها موقع “فوتبول إيطاليا”، اليوم السبت: “أشعر كأنني كنت هنا مع أجيال مختلفة.. لعبت مع باولو مالديني والآن ألعب مع نجله دانيال”.

وأضاف ضاحكًا: “آمل أن ألعب مع نجل دانيال أيضًا، وهذه ستكون معجزة”.

وحول مستواه حاليًا، قال نجم برشلونة وإنتر ميلان السابق: “لدي الكثير من الخبرة، الأهداف ليست مشكلة.. أواصل العمل وأنا أعلم أنني لست نفس اللاعب، الذي كنت عليه قبل 10 أو حتى 5 سنوات”.

وأكمل: “أنا صريح جدًا مع نفسي، فأنا لا أركض كما كنت أركض من قبل.. يمكنني أن أركض بطريقة أكثر ذكاءً الآن، فالدوري الإيطالي صعب بالنسبة للمهاجمين، لأنه فني للغاية، وفلسفته هي عدم استقبال الأهداف، وليس التسجيل فقط”.

وواصل إبرا: “بعد إصابتي، قلت لنفسي إنني أريد اللعب ما دمت قادرًا على ذلك، لكن عندما تلعب في مستوى كبير بحجم الكالتشيو، فإن الأمر كله يتعلق بالأداء.. إذا قدمت الأداء والنتائج، فأنت جدير باللعب في هذا المستوى”.

وأردف: “بمجرد إحساسك بأنك لا تستطيع أن تفعل ذلك، سيأتي شخص آخر وسيؤدي بالمستوى المطلوب.. عن نفسي، أحب هذا الضغط، لأنني لا أريد أن أكون هنا بسبب ما فعلته من قبل.. أنا هنا بسبب ما أفعله حاليا، وهذا هو الضغط الذي أضعه على نفسي”.

وختم: “كل ما فعلته من قبل لا أطرحه على الطاولة، لأنه يجب أن أظهر كل يوم من أنا، ولهذا السبب أخرج أفضل ما لدي كل يوم.. وسأستمر حتى أشعر أنني لا أستطيع فعل هذه الأشياء التي أفعلها الآن”.