احتفالاً بالاستقلال إقامة مهرجان سياحي في أهرامات البجراوية

الخرطوم: السوداني

شدد مدير عام شركة “أكسترا زووم” للسياحة أيمن منديل، على أن قوانين الاستثمار بالبلاد (تعجزية وطاردة) للمستثمرين، كذلك بضعف (تسليط الأضواء) على المواقع السياحية والتاريخية والأثرية بالبلاد، وقال منديل في مؤتمر صحفي اليوم (السبت) بطيبة برس، إن أهرامات البجراوية تُعد من (أكبر الأهرامات بالعالم)، إلا أنها لا تجد الترويج الكافي، مؤكداً على ضرورة إعادة صياغة القوانين التي تتعلّق بالاستثمار، وأضاف: القطاع الخاص يلعب دوراً كبيراً في رفد خزينة الدولة بالأموال والعُملات الصعبة، منوهاً الى إقامة مهرجان البجراوية السياحي في المنطقة الأثرية نهاية ديسمبر الجاري، بغرض تنشيط القطاع السياحي والتعريف، وتسليط الضوء على أكبر مجمع الأهرامات في السودان، موضحاً أن المهرجان يسعى لتطوير البنى التحتية لمنطقة البجراوية، ولتعزيز مساهمة الدور اللاستراتيجي للسياحة في الاقتصاد الوطني، كذلك تحريك قطاع السكة حديد والنقل البري معاً، بجانب القطاعات الخدمية الأخرى في توفير الخدمات وتنظيم فعاليات المهرجان، لافتاً الى أن هناك احتفالاً منظماً بأعياد الاستقلال ورأس السنة، يستهدف استقطاب نحو ٢٠٠٠ سائح محلي وأجنبي، إضافةً إلى أن البرنامج يحتوي على فقرات ثقافية وفنية ودرامية، مشيراً الى وضع (خطة متكاملة) فيما يتعلق بجائحة كورونا، وأن المهرجان يأتي بتنظيم من قبل خبراء ومحليين وأجانب.