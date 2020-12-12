الملحقية العسكرية القطرية تُقدِّم (10) وحدات لغسيل الكُلى للسودان

الخرطوم: السوداني

قدّمت الملحقية العسكرية لدولة قطر بالخرطوم (10) وحدات لغسيل الكُلى دعماً لمراكز غسيل الكُلى ببعض الولايات.

وقال العميد الركن/ عبد الله مهنا الرمل الملحق العسكري القطري بالخرطوم، إن الدعم القطري جاء بتوجيهات سعادة رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم.

وأضاف أنه تم اختيار بعض المدن السودانية في تقديم الدعم لكثافة عدد المرضى فيها ودعم مراكز الكُلى بها، حيث تم تقديم وحدات الغسيل لخمس مدن بواقع (2) ماكينة لكل مدينة وهي: “بورتسودان وود مدني والدمازين ونيالا وشندي”، وقد تم إجراء صيانة لعدد (2) ماكينة بها.

وأشار الى أن المبادرة القطرية بدعم المستشفيات وإنشاء وحدات ماكينات غسيل الكُلى بالمراكز وجدت إشادة واهتماماً واسعاً لدى المسؤولين بتلك المدن.