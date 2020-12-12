شاهد.. فيديو مؤثر يحذر فيه استشاري العظام (الطيب النعيم) من كورونا قبل وفاته

الخرطوم: محمد الطاهر

أظهر مقطع فيديو استشاري جراحة العظام د. الطيب أحمد النعيم، محذراً السودانيين قبل وفاته من عدوى فيروس كورونا، مشددا على أخذ الاحتياطات اللازمة واتباع الشروط الصحية لتفادي الإصابة.

وناشد (النعيم) بالمقطع جماهير الشعب السوداني في كل مكان، بأن يتوخوا الحذر وأن يأخذوا هذا الأمر على محمل الجد الذي يتناسب مع حجم الكارثة.

وقال (النعيم) لا أفهم أن يتعامل البعض مع هذه الجائحة دون مبالاة متسائلاً “ليه لحدي أسع بتركب حافلة بها أكثر من عشرين نفر بلا كمامة”.

و غيب الموت جراح العظام المعروف، الطيب أحمد النعيم، صباح اليوم السبت بمستشفى علياء التخصصي بأمدرمان، بعد معاناة لعدة أيام، جراء إصابته بفيروس كورونا.